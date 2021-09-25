كندا تفرج عن المديرة المالية لـ

2021/09/25 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت قاضية، كندية، الجمعة بإطلاق سراح المديرة الماليّة لشركة "هواوي" منغ وانتشو، وأنهت بذلك إجراءات تسليمها، في جلسة استماع قصيرة بالمحكمة العليا في فانكوفر.

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