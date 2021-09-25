رئيس المجلس العسكري في تشاد يعين برلمانًا انتقاليا

2021/09/25 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين رئيس المجلس العسكري الحاكم في تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو، الجمعة، بمرسوم 93 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي، أو البرلمان المؤقت، بعد 5 أشهر على إعلان نفسه رئيسا إثر وفاة والده.

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