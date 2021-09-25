الرابحون والخاسرون.. في المشهد السياسي الجديد بالمغرب

2021/09/25 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآن، وقد اكتملت أشواط المباراة الديمقراطية بالمغرب، بإجراء انتخابات تشريعية ومحلية وجهوية، هل بالإمكان القيام بجرد سريع وحساب للربح والخسارة التي أسفر عنها المشهد السياسي الجديد؟

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