بينها دول عربية.. أسرع شبكات 5G في العالم

2021/09/25 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت شركات اتصالات تعمل في كل من قطر والسعودية والكويت في تصنيف حديث لأكبر سرعات تحميل في شبكات إنترنت الجيل الخامس "5G"، تربعت شركة "فار إيست تون" التايوانية على قمته، بسرعة تحميل وصلت 447,8 ميغابت في الثانية.

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