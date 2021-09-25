الصين تطلق سراح كندييَن فور مغادرة مديرة

2021/09/25 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الجمعة، أنه تم الإفراج عن الكنديَّين، مايكل سبافور، ومايكل كوفريغ؛ اللذين كانا معتقلين في الصين منذ أواخر 2018، مؤكدا أنهما في طريق عودتهما إلى كندا.

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