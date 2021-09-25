عالم سيء التغذية

2021/09/25 | 06:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها السنوي قبل أيام، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنفق 10 مليار دولار لمكافحة الجوع في الداخل الأميركي والعالم، مضيفاً أن واحداً من بين كل ثلاثة أفراد حول العالم لايحصلون على الغذاء الكافي.

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