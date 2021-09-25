اكتشافات أثرية مذهلة حول العالم خلال أسبوع واحد

2021/09/25 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العالم على مدى الأسبوع الماضي حالة غير مسبوقة من الاكتشافات الأثرية، التي غيرت بعض المفاهيم السابقة، تم الكشف عنها في كل من الولايات المتحدة والسعودية والأردن.

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