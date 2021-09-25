أَزمةُ الشرقِ: نِفاقٌ مفضوح وازدواجيةُ معايير..! - فيصل عوض حسن

2021/09/25 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن استناداً لأدبيات اللُّغةِ ومعاجمها، فإنَّ عبارة ازدواجية المعايير سياسيَّة بحتة، تمَّت صياغتها لأوَّل مَرَّة عام 1912، ويُقال أحياناً "المعايير المزدوجة" أو "الكيل بمكيالين"، وهي تعني (عدم الحِياد) في تطبيق المعايير على الجميع، أو (التَحَيُّز الذَّاتي) على أساس الاعتبارات السياسِيَّة أو الفكريَّة/العقائدِيَّة أو العِرقِيَّة الإثنِيَّة أو الاجتماعِيَّة/الطَبَقِيَّة، ورُبَّما استناداً على الجِنس/الن ......





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