مدرسة المخابرات الألمانية في التجسس على الشعوب - حنان محمد السعيد

2021/09/25 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_محمد_السعيد عندما اقتحم الناس مبنى مخابرات ألمانيا الشرقية المعروف باسم "شتازي" وجدوا ملايين التقارير التي كتبها مئات الألاف من الجواسيس والعملاء عن حياتهم الخاصة، وذلك لأن المخابرات كانت توظف الناس العادية على المعارضين، والشخصيات الغير موالية لهم وتعمل على تدمير حياتهم بمجموعة من الوسائل الشيطانية التي تتسبب في النهاية في القضاء عليهم.



ولقد قامت المخابرات الألمانية في حقبة الستينات بتدريب مجموعة من الضب ......





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