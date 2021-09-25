النساء و الرياضة: تحدي الذكورية والمجتمع - ديالا عبد الصمد

2021/09/25 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ديالا_عبد_الصمد تلتهب الملاعب.



يصرخ الجمهور.



يكاد المعلق أن يفقد أعصابه من كثرة الحماس والإفراط في التهويل.



“إنه فوزٌ من أجل الوطن.



وهم رجال الوطن.



وبين الشوطين، استراحة طويلة من الإعلانات والوقفات التبجيلية والعلامات التجارية التي تتحول إلى ماركات تسويقية عن حب الوطن والرياضة وعشق الفوز.هكذا يكون الحال في تغطية المباريات ومسابقات الفرق الرياضية التي يمثلها الرجال حصراً.أما في تغطية مباريات فرق ا ......





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