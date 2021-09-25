الصين تصادر ملايين الدولارات من ممتلكات الإيغور

2021/09/25 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الصين صادرت عشرات الملايين من الدولارات من ممتلكات وأصول معتقلي أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ.

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