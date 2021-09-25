2021/09/25 | 07:56 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايد إصابات الحمى النزفية في ذي قار إلى خمس بينها وفاتين خلال أسبوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/25 | 07:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزايد إصابات الحمى النزفية في ذي قار إلى خمس بينها وفاتين خلال أسبوع) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزايد إصابات الحمى النزفية في ذي قار إلى خمس بينها وفاتين خلال أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).