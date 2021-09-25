2021/09/25 | 08:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حقق بايرن ميونخ فوزا ثمينا على مضيفه غرويتر فورت بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البايرن ينجز مهمته أمام فورت رغم فشل نجمه ليفاندوفسكي بالتسجيل المركز الخبري الوطني.

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