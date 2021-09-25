نائبة أمريكية تدعو إلى عزل بايدن

2021/09/25 | 08:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني دعت النائبة الأمريكية لورين بويبرت إلى عزل الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، ونشرت مقالا على صفحتها الرسمية على موقع الكونغرس شرحت فيه الأسباب الكامنة وراء ضرورة عزلهما.وقالت النائبة لورين بويبرت: […]

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