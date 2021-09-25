مقتل 8 جنود شمال شرق نيجريا

2021/09/25 | 08:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قُتل ثمانية جنود على الأقل وجُرح آخرون أو باتوا في عداد المفقودين في كمين نُسب إلى داعش الارهابي في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد مصدران عسكريان.

وأطلق ارهابيون صواريخ على موكب عسكري كان يتجوّل في مدينة ديكوا ومارتي في شرق بورنو، بحسب المصدرين.

وقال ضابط عسكري إن "الإرهابيين هاجموا (موكباً) بقاذفات صواريخ وتسببوا بمقتل ثمانية جنود.



وهناك عدد (من الجنود) في عداد المفقودين".

وأضاف أن ثمانية جنود آخرين إضافة إلى عنصر من ميليشيا موالية للحكومة منخرطة في مكافحة الارهاب، أُصيبوا بجروح.

وهذا الهجوم هو الثاني الذي يشنّه داعش خلال أسبوعين ضد القوات المسلحة النيجيرية، ومنذ العام 2019، أغلق الجنود مراكز عدة للجيش وتمركزوا في قواعد أكبر وأكثر تحصينا، لتعزيز قدرتهم على التصدي لهجمات الجهاديين، لكن هذه الاستراتيجية سمحت للمتمردين بالتنقل بسهولة أكبر في المناطق الريفية وجعلت المسافرين أكثر عرضة للهجمات.

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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