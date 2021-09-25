2021/09/25 | 08:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني مطّلع، اليوم السبت، باستهداف محال تجارية بعبوة ناسفة بسبب خلاف عشائري في قضاء سيد دخيل شرق الناصرية.وقال المصدر في حديث صحافي إن “مجموعة مسلحة قامت باستهداف عدة محال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



تفجير محال تجارية بعبوة ناسفة بالناصرية المركز الخبري الوطني.

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