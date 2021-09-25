2021/09/25 | 08:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية، السبت، عدة مدن في إقليم كوردستان ومحافظة نينوى.

ووفقا لتقرير صادر عن المراصد الزلزاية، اليوم (25 ايلول 2021) فإن "هزة بقوة 4.3 على مقياس ريختر وقعت في الحدود السورية العراقية على بعد 80 كم غرب سنجار و76 كم جنوب غرب دهوك عند الساعة 2:43:14 بالتوقيت المحلي".

واضاف، انه "تم الشعور بصورة واضحة بقوة الهزة في تلعفر وسنجار ومحافظة دهوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية تضرب مناطق بالعراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية تضرب مناطق بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).