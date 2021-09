خبراء تغذية يحذرون.. 3 مشروبات شهيرة تسبب الشيخوخة المبكرة

2021/09/25 | 08:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء تغذية من ان تناول اطعمة ومشوربات معينة قد يؤدي الى المعاناة من مشاكل صحية متعددة مع التقدم في العمر والشيخوخة المبكرة.

ونقل موقع Eat This Not That عن اختصاصية التغذية الشهيرة آمي غودسون، مؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook، قولها إن بعض المشروبات الشائع تناولها تسهم بشكل مباشر في الإصابة بالشيخوخة بوتيرة أسرع، كما يلي:

1- المشروبات الغازية: لا يعد سرا أن المشروبات الغازية مليئة بالسكر، وتحتوي عبوات بعض المشروبات الغازية على كمية هائلة من السكر بالمقارنة مع الكمية الموصى بها من هيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA، والتي لا ينبغي أن تزيد عن 50 غراما من السكر المضاف في اليوم الواحد.

وكما تقول غودسون: فإن "المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر وقليل من العناصر الغذائية أو لا تحتوي على مواد مغذية تزيد عادة من تناول السعرات الحرارية ويمكن أن تؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن بمرور الوقت".

2- الشاي المحلى: إن مشروب الشاي المحلى المعبأ هو عبارة عن سائل غني بالسكر ولا يحتوي على أي مواد مغذية تقريبا، وتشير غودسون إلى شرب الشاي المحلى بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن مثله مثل المشروبات الغازية.

وتوضح غودسون قائلة: إنه "مع زيادة الوزن، ترتفع معدلات مخاطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي وغيرها".

وتضيف أن هذه الأنواع من الأمراض يمكن أن تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع.



ووفقا للمركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، تعد أمراض القلب والسكري من بين بعض الأسباب الرئيسية للوفاة في أميركا، على سبيل المثال لا الحصر.

3- عصائر الفواكه المعلبة: تقول غودسون إن عصائر الفواكه المعلبة ليست صحية حيث إنها لا يتم تصنيعها عادة من عصائر مضغوطة أو من مكونات طبيعية، موضحة أن أنواع عصائر الفواكه المعلبة يمكن أن تتسبب في الإصابة بالشيخوخة المبكرة أو بوتيرة أسرع لأنها تحتوي على نسب عالية من المواد الحافظة والألوان الصناعية والسكر بكميات كبيرة، وتنصح في هذا السياق بضرورة الحرص على تناول العصائر الطازجة والصحية.

مشروبات مفيدة للصحة

وتزف غودسون خبر سارا ألا وهو أن هناك الكثير من خيارات المشروبات المتاحة لك والتي لن تجعلك تتقدم في العمر بشكل أسرع وستعطي جسمك جرعة مناسبة من بعض العناصر الغذائية، التي يحتاجها.

تقول غودسون: إن "الهدف هو تناول المشروبات، التي تحمي الجسم من الجفاف مع ميزة السعرات الحرارية الأقل أو بدون سعرات حرارية، مثل الماء والمياه المنكهة أو المشروبات التي توفر سعرات حرارية منخفضة مع عناصر غذائية مفيدة مثل الحليب والعصائر الغنية بالبروتين وعصير الرمان وغيرها".

