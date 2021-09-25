تراجع جديد للعراق عن قرارات ضوابط الزيارة.. فتح منفذ الشلامجة البري واندثار قرار الاعداد وحصر الاستقبال بالمطارات

2021/09/25 | 08:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

للمرة الثانية، تراجعت الحكومة العراقية عن قراراتها المتعلقة بضوابط استقبال الزائرين الاجانب، فبعد مضاعفة عدد الزائرين الى الضعف نتيجة طلب ايراني، قررت الحكومة فتح منفذ الشلامجة البري والتخلي عن قرار حصر استقبال الزائرين عبر المطارات.

وكان التراجع الاول في 9 ايلول الجاري عندما قررت الحكومة العراقية مضاعفة اعداد الزائرين الايرانيين الى 60 الف زائر بعد 4 ايام من تصويت مجلس الوزراء والموافقة على ادخال 30 الف زائر ايراني فقط.

وقرر مجلس الوزراء ايضا استقبال الزائرين عبر المطارات فقط لضمان استقبال الملقحين فقط واخضاع الزائرين لفحوصات كورونا، الا ان محاولات عديدة شهدتها الايام الماضية لايرانيين بمحاولة عبور المنافذ البرية وبينما نجح بعضهم بالعبور، تم اعتقال العشرات من قبل قوات الامن الايرانية والعراقية “بحسب البيانات”.

الا انه ويوم امس الخميس، تم فتح منفذ الشلامجة رسميًا لاستقبال الزائرين الايرانيين، واندفع المئات منهم عبر المنفذ كما اظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

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