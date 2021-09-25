تسجيل هزة أرضية في عدة مناطق داخل العراق - عاجل

2021/09/25 | 08:43 - المصدر: وكالة ناس

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سجلت المراصد الزلزالية العراقية فجر اليوم السبت هزة أرضية وقعت في عدة مدن في إقليم كردستان ومحافظة نينوى شمالي البلاد.ووفقا لتقرير صادر عن المراصد، فإن هزة بقوة 4.3 على مقياس ريختر وقعت في الحدود السورية العراقية وتبعد 80 كم غرب سنجار و76 كم جنوب غرب دهوك فجر اليوم السبت الموافق 25 - 9 - 2021 عند الساعة 2:43:14 بالتوقيت المحلي.وأشار التقرير إلى وجود شعور واضح بقوة الهزة في قضاءي تلعفر وسنجار ومحافظة دهوك.هذا ولم ترد أية تقارير تفيد بوقوع خسائر أو أضرار في تلك المناطق المذكورة حتى وقت كتابة الخبر.

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