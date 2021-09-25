نساء أمل -4- - نادية خلوف

2021/09/25 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف في كلّ مرّة أبحث عن شرفي ماذا لو عملت كعاهرة،مع الاحتفاظ بكل ما يلزم الشّرف ؟عاهرة الفيلم صديقة أبي يعيّرنا بها ، برقيّها في مرّة ضربني أخي الصغير البارحة كنت أحضنه و اليوم يضربني و أمي قربه تهدّدني بحثا عنّي بين حطام مدينتي لا يستمرّ الظّلم إلى الأبد زوجي سوف ينقذني لجأت إليه ، قبّلت قدميه عيّرني بأخت جدتي وقال أنّنا عائلة في عروقها الرذيلة ......





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