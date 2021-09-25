عن العلاقة بين التنمية والديمقراطية - فهد المضحكي

2021/09/25 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي من المفارقات الأساسية في الفكر العربي المعاصر، إن المفاهيم الكبرى التي تتكرر في الغرب تجد صدى لها على امتداد الوطن العربي.



لكن السياسيين الباحثين العرب، وهم أكثر من يستخدمها يوميا لم يتفقوا على مضمونها او على نوع العلاقة في ما بينها.



لذلك، كما كتب الاكاديمي اللبناني مسعود ضاهر، تتكرر مقولات الحكم الديمقراطي، ومجتمع المعرفة، والتنمية المستدامة وغيرها، في كثير من الخطب السياسية بالدراسات والتقارير ا ......





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