اعتقال شبكة توزع منشورات ذات أفكار متطرفة على هذه الفئة من الشعب العراقي

2021/09/25 | 09:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت خلية الإعلام الأمني، ان الشرطة الاتحادية القت القبض على شبكة توزع منشورات ذات أفكار متطرفة تحريضية للزائرين جنوب غربي بغداد.وقال بيان للخلية، وصل “النور نيوز”، ان “قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية القت القبض على ثمانية متهمين إثناء قيامهم بتوزيع منشورات تتضمن أفكار متطرفة وعبارات الاساءة الى المراجع وشق اللحمة …

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