2021/09/25 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن المستشفى البيطري في ذي قار، اليوم السبت، تزايد حالات الاصابة والوفاة بالحمى النزفية بين المواطنين في عدة مناطق مختلفة في المحافظة.وذكر معاون مدير المستشفى الدكتور محمد عزيز في تصريح صحفي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة عراقية تسجل حالتي وفاة و3 إصابات بـ”الحمى النزفية” المركز الخبري الوطني.

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