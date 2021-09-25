اسعار النفط تتخطى حاجز 77 دولارا للبرميل الواحد

2021/09/25 | 09:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا، بما يعادل 1.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 78.09 دولاراً للبرميل.

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