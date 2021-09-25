المعارضة الأفغانية تدرس تشكيل حكومة في الخارج.. مخاوف من حرب أهلية

2021/09/25 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة فورين بوليسي أن قادة المعارضة المسلحة الأفغانية ضد طالبان فروا من البلاد خلال الأيام الماصية، ويعيدون تجميع صفوفهم في الخارج بهدف تشكيل حكومة في المنفى.

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