2021/09/25 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على احد الإرهابيين ومتسللين أثنين قدما من سوريا في الانبار ونينوى.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات، انه “تم بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ،القاء القبض على احد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متسللين اثنين من الأراضي السورية غربي نينوى المركز الخبري الوطني.

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