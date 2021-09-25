بلاسخارت للعراقيين: لديكم فرصةٌ لإسماع صوتكم.. اجعلوه مؤثراً

2021/09/25 | 09:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، رسالة إلى الناخبين العراقيين.

وقالت بلاسخارت في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لـ”يونامي”، “عند صندوق الاقتراع، لديكم فرصةٌ لإسماع صوتكم”.

واضافت أن “هذا بلدكم.



مستقبلكم.



صوتكم.



فاجعلوا صوتكم مؤثراً.”

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