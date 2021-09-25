2021/09/25 | 09:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توعدت مديرية المرور العامة بملاحقة المتلاعبين بتغيير أرقام المركبات بهدف تضليل رجال المرور والتهرب من المخالفات.وذكرت دائرة الاعلام والعلاقات بمديرية المرور العامة في تصريح صحفي، أنّ “التلاعب في بعض الأحيان في أرقام المركبات سواء كانت في مقدمة الجهة اليمنى أو اليسرى يقوم به أصحاب المركبات الذين يحاولون تضليل منتسبي المرور نتيجة مخالفتهم للاشارات المرورية والسير عكس اتجاه السير وعدم الامتثال لقوانين المرور، حيث يقومون بصبغ هذه اللوحات، وهذا ما لاحظناه”.وبينت دائرة الإعلام، أن “مدير المرور العامة أكد أنه عند حدوث أي مخالفة، يجب تسجيل اللوحة المرورية ونوع السيارة ولونها وعمل إجراءات استباقية لقطع الطريق على كل من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تتوعد بإجراءات صارمة ضد المتلاعبين بأرقام السيارات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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