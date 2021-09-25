المرور تطلق تحذيرا شديدا: لا تخدعوا رجالنا.. سنحجز مركباتكم!

2021/09/25 | 09:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت مديرية المرور العامة بملاحقة المتلاعبين بتغيير أرقام المركبات بهدف تضليل رجال المرور والتهرب من المخالفات.

وذكرت دائرة الاعلام والعلاقات بمديرية المرور العامة في تصريح تابعه NRT عربية (25 ايلول 2021)، أن "التلاعب في بعض الأحيان في أرقام المركبات سواء كانت في مقدمة الجهة اليمنى أو اليسرى يقوم به أصحاب المركبات الذين يحاولون تضليل منتسبي المرور نتيجة مخالفتهم للاشارات المرورية والسير عكس اتجاه السير وعدم الامتثال لقوانين المرور، حيث يقومون بصبغ هذه اللوحات، وهذا ما لاحظناه".

وبينت دائرة الإعلام، أن "مدير المرور العامة أكد أنه عند حدوث أي مخالفة، يجب تسجيل اللوحة المرورية ونوع السيارة ولونها وعمل إجراءات استباقية لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التلاعب بهوية السيارة، فاللوحات المرورية تعد هوية المركبة"، مشيرا بالقول "إذا ما تم تسجيل المخالفة واتضح التلاعب باللوحات المرورية يتم حجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم كونها مخالفة صريحة".

فيما أوضح الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، أن "هذا العمل تنطبق عليه المواد 289 و 298 من قانون العقوبات العراقي الذي تحدث عن التزوير وعقوبة التزوير تصل إلى 15 سنة، وتعريف التزوير في قانون العقوبات هو أي فعل يراد منه الغش لتضليل الآخرين والحصول على مكاسب مادية أو معنوية أو التخلص من التزامات أو أفعال".

وأضاف، "هذه الجرائم خطأ بحق المجتمع وما يترتب عليها من صعوبات على صاحب الرقم المسكين الذي ستتطابق معلوماته بعد حذف الأرقام الأصلية، وبالتأكيد فإن صاحب المركبة ذات الرقم الأصلي المتلاعب باللوحات المرورية قد يرتكب عملاً إجرامياً كالقتل والسرقة أو عملاً إرهابياً يقع ضحيته صاحب السيارة الأخرى".

وأكد التميمي، على "وجوب تفعيل الجهد الاستخباري المروري للتصدي لمثل هكذا أعمال".

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