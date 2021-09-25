أنغيلا ميركل.. كيف كانت مسيرة

2021/09/25 | 09:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 4 ولايات متوالية استمرت 16 عامًا، تستعد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لمغادرة منصبها بعد الانتخابات البرلمانية في 26 سبتمبر/أيلول.وكانت ميركل قد أعلنت في عام 2018 أنها ستتنحى عن منصبها كزعيمة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ولن تسعى لإعادة انتخابها كمستشارة في عام 2021.ووصفت ميركل بأنها "أقوى امرأة في العالم" لكنها كانت تتعرض لانتقادات داخلية في ملفات مختلفة، فكيف كانت مسيرتها؟

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