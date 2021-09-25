الحرس الثوري يهاجم السعودية بعد كلمة للملك سلمان: ’يتوسلون للخروج من الأزمة’!

2021/09/25 | 09:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي إن من وصفهم بـ"مثيري الحرب" في اليمن "يتوسلون" إيران للخروج من الأزمة، على حد تعبيره.

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وتحدث فدوي بعد كلمة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرق فيها للمحادثات بين السعودية وإيران.

واعتبر فدوي أن "أي مكان انتشر فيه عبق الثورة (الإسلامية الإيرانية) تغير وتطور"، ورأى أن "خير مثال على ذلك هو اليمن".

وقال إن "المعرض الذي أقامته اليمن عن إنجازاتها في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة، إذا اجتمعت كل الدول العربية فلن تتمكن من إقامة مثل هذا المعرض".

وأضاف نائب قائد الحرس الثوري: "من بدأ حرب اليمن يتوسل إلينا اليوم للخروج من الأزمة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.

ورأى فدوي أن "الأميركيين لم يتمكنوا من تشكيل تحالف أمني في الخليج"، قائلا إن "مصدر انعدام الأمن لا يمكنه توفير الأمن".



وأضاف: "لكننا في المقابل، وفرنا الأمن أينما ذهبنا.



والدليل على ذلك هو الوضع اليوم في لبنان وسوريا والعراق"، على حد تعبيره.

وتابع فدوي بالقول إن "الأميركيين لم يحققوا طيلة الـ 43 عاما الماضية أي انتصار أمام الثورة الاسلامية.



ولم تنته المواجهة بعد الدفاع المقدس واستمرت في أبعاد أخرى".

- سي أن أن

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