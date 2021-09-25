محافظة عراقية تسجل حالات وفاة جديدة بالحمى النزفية - عاجل

2021/09/25 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

افاد مصدر طبي، اليوم السبت، تزايد حالات الاصابة والوفاة بالحمى النزفية بين المواطنين في عدة مناطق مختلفة في المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن "وجود حالتي اصابة بالحمى النزفية احداهما لفتاة توفيت في سوق الشيوخ والاخرى لرجل في ناحية اور يرقد في المستشفى".

وأضاف ان " هناك حالة اصابة في قضاء الدواية تضاف الى الحالات الثلاث السابقة خلال الاسبوع الماضي بينها حالتي وفاة،" مبيناً أن "تلك الاصابات مرشحة للزيادة بعد ظهور خمس بؤر"، لافتا الى ان "المستشفى شكل فرقاً بيطرية لتعقيم وتغطيس المواشي في المناطق التي ظهرت فيها الاصابات وتوعية الساكنين بالوقاية منها".

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