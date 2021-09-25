الرافدين يعلن توزيع رواتب وزارة جديدة لجميع دوائرها

2021/09/25 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاخير قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف، ان "الصرف تم عن طريق ادوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد"، مبيناً انه "بامكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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