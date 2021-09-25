خام البصرة يحقق ارباحًا اسبوعية بقرابة 3%

2021/09/25 | 09:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حقق سعر خام البصرة أرباحاً بلغت 2.19 دولار خلال الأسبوع الماضي بعد توقف 30% من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام نتيجة إعصار إيدا الذي تسبب في شح الإمدادات.

وارتفع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة، بمقدار53 سنتاً ليصل الى 76.66 دولاراً، إلّا أنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 2.19 دولار أو ما يعادل نسبة 2.94%.

وارتفع أيضا، خام برنت في آخر جلسة له بنسبة 0.84% ليصل الى 78.09 دولاراً، وحقق ارباحا بلغت 5.17 دولارات او ما يعادل نسبة 7.09% في أسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع ايضا بنسبة 0.68% ليصل الى 73.98 دولار للبرميل ليسجل ارباحا اسبوعية بلغت 2.01 او ما يعادل نسبتها 2.79%.

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