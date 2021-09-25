مسجدي: الجولة الرابعة من المباحثات مع السعودية ستقام في بغداد

2021/09/25 | 09:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباحثات مع السعودية تسير على قدم وساق إلى الإمام.

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