2021/09/25 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، اختراق وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، تنظيم داعش الارهابي وقتل عدد من قادته .وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن عملية اختراق “داعش” وقتل عدد من قادته بحمرين المركز الخبري الوطني.

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