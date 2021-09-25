كتلة نيابية تدعو الى مقاضاة الاصوات الداعية للتطبيع مع اسرائيل

2021/09/25 | 09:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشجب رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، السبت، المحاولات الرامية لتهيئة اجواء التطبيع مع اسرائيل في العراق، داعيا الى مقاضاة الاصوات المجاهرة به.وذكر طعمة في بيان صحفي وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه “نشجب ونرفض بشدة وندعو لمقاضاة الأصوات المتجاهرة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، خصوصا وان القانون العراقي يجرم هذه الأفعال الخائنة لثوابت …

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