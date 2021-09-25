2021/09/25 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات، منوها بإمكانية استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنويه من الرافدين لموظفي الصحة ببغداد والمحافظات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه من الرافدين لموظفي الصحة ببغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه من الرافدين لموظفي الصحة ببغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).