الرافدين: إطلاق رواتب موظفي الصحة في بغداد والمحافظات

2021/09/25 | 10:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، توزيع رواتب موظفي دوائر الصحة في العاصمة بغداد و بقية المحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه “قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم”.وأضاف أنّ “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد”.وبين المصرف أنه “بامكان الموظفين […]

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