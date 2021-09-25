رسال إلى الصين.. واشنطن ترحب بترشيح تايوان لاتفاق شراكة عبر المحيط الهادئ

2021/09/25 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحّبت الولايات المتحدة، الجمعة، بترشح تايوان للانضمام إلى "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" ودعت الصين إلى "وقف ضغوطها العسكرية" على خلفية توغل طائرات صينية في المنطقة الدفاعية التايوانية.

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