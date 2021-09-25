2021/09/25 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت القناة الإسرائيلية “12” بأن بعض العراقيين حثوا على السلام مع إسرائيل والانضمام إلى “اتفاقات إبراهيم” التي وقعتها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، في تجمع حاشد بأربيل.وبحسب القناة “12”، فإن العراقيين أعربوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إسرائيل ترد على دعوة “بعض” العراقيين للسلام معها المركز الخبري الوطني.

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