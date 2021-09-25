الداخلية السعودية تلوح بالعقوبات وسط ضجة

2021/09/25 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الداخلية السعودية عقوبة جريمة التحرش وحالات تغليظها، بعد تقارير عن وقوع حالات تحرش وسط الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، ما أثار ضجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، تفاعل معها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

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