واشنطن تسمح بإعفاءات من العقوبات لتسهيل إيصال المساعدات إلى أفغانستان

2021/09/25 | 10:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجازت الولايات المتحدة أمس الجمعة، إعفاءين من العقوبات الاقتصادية المفروضة على حركة طالبان التي تولت السلطة في أفغانستان، وذلك في محاولة منها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

ويتيح الإعفاء الأول للحكومة الأمريكية والمنظمات غير الحكومية وبعض المنظمات والكيانات الدولية، تقديم مساعدة إنسانية لأفغانستان أو غيرها من الأنشطة التي تساهم في تلبية الاحتياجات الأساسية في البلاد، حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الأمريكية.

وأما الإعفاء الثاني فيسمح ببعض التعاملات المرتبطة بتصدير المنتجات الزراعية (أغذية، بذور، أسمدة)، والأدوية والمعدات الطبية.

وقالت الوزارة إنها “تبقى ملتزمة بضمان ألا تحد العقوبات الأمريكية من قدرة المدنيين في أفغانستان على تلقي دعم إنساني من حكومة الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي، مع الاستمرار في الوقت نفسه في حرمان طالبان والكيانات والأفراد الآخرين الخاضعين لعقوبات، من الوصول إلى أصول معيّنة”.

وبعد سقوط الحكومة المدنية في كابول بشكل سريع واستيلاء طالبان على السلطة، قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتعليق أنشطتهما في البلاد، ما أدى إلى حجب المساعدات عن هذه الدولة.

وتواجه أفغانستان أزمة سيولة مع قيام واشنطن بمنع وصول حكومة طالبان إلى جزء كبير من احتياطاتها المالية البالغة 9 مليارات دولار والموجودة في الخارج.

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