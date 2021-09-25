2021/09/25 | 10:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم السبت، ان عملية تعزيز الحدود العراقية – السورية دخلت مرحلته الثالثة.وقال العزاوي في تصريح صحفي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق..



تعزيز امن الحدود السورية دخل مرحلته الثالثة المركز الخبري الوطني.

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