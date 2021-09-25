2021/09/25 | 10:10 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسي عراقي لـRT: مؤتمر أربيل للسلام مع إسرائيل مدعوم من أسماء كبيرة في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/25 | 10:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي عراقي لـRT: مؤتمر أربيل للسلام مع إسرائيل مدعوم من أسماء كبيرة في بغداد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي عراقي لـRT: مؤتمر أربيل للسلام مع إسرائيل مدعوم من أسماء كبيرة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).