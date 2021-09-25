إطلاق دفعات جديدة من رواتب الموظفين في بغداد والمحافظات

2021/09/25 | 10:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المصرف آليات ومنافذ دفع الرواتب

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، السبت، صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 25 أيلول/سبتمبر، إن الأخير "قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف البيان، أنّ "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني بطاقة الماستر كارد"، مبينًا أنّ "بامكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

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