الكاظمي يأمر بحبس العناصر والضباط الذين اعتدوا على حقوق المواطن لحين اكتمال التحقيق

2021/09/25 | 10:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يستقبل المواطن البريء علي الجبوري بحضور محققي قضيته استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي المواطن البريء علي الجبوري من محافظة بابل، الذي سبق أن واجه اتهاماً مزيفاً بقتل زوجته التي تبين أنها ما … Readmore

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