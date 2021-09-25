شرطة كربلاء تصدر بياناً بشان الزوار الذين سقطت عجلتهم بنهر المغلف (صور وفيديو)

2021/09/25 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة كربلاء، اليوم السبت، عن إنقاذ حياة 17 زائراً أثر سقوط عجلتهم في نهر المغلف بقضاء الحسينية.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "دوريات شرطة كربلاء، تمكنت من انقاذ 17 زائراً بعد سقوط العجلة التي كانوا يستقلونها داخل نهر المغلف في قضاء الحسينية".

وأضافت أن "أفراد الدورية الآلية من قسم السيطرات والطرق الخارجية، تمكنوا بعد ملاحظتهم سقوط العجلة التي تنقل الزائرين، من التوجه لمكان الحادث وانقاذ حياة الزوار الـ17 وتقديم الاسعافات الأولية لهم".

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