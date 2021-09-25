شرطة كربلاء تحكم قبضتها على متهم بسرقة 120 مليون دينار

2021/09/25 | 10:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتضح ان المتهم من أرباب السوابق.

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